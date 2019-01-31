بالصور.. ما الذي يميز تويوتا لاند كروزر هيريتدج عن النسخة الأساسية؟

: توجد تويوتا لاند كروزر في الأسواق منذ أكثر من 60 عاما، وفي الواقع يقترب عمرها من 70 عاما إذا شمل ذلك السيارة تويوتا بي.جي BJ التي اصبحت لاند كروزر بعد بضع سنوات. واحتفالا بمرور هذه المدة الطويلة..، تطرح الشركة اليابانية نسخة خاصة هي لاند كروزر هيريتدج إيدشن Heritage Edition 2020 في معرض شيكاغو للسيارات المقرر في فبراير. ومما أبرز ما يميز النسخة الخاصة عن كروزر الأساسية هي الإطارات البرونزية BBS (18 بوصة)، والتشكيلات سوداء اللون في معظم مكونات السيارة. ويشمل ذلك إطارات سوداء للمصابيح الأمامية، والمرايات الجانبية فضلا عن إزالة دواسات الصعود بهدف “استكمال التركيز على غرض التصنيع الأساسي وهو الطرق الوعرة” وذلك وفقا لبيان الشركة. واستقبلت النسخة الخاصة من لاند كروزر تغييرات داخلية منها اعتماد جلود سوداء كخيار وحيد للون المقاعد وكذلك للدواسات ومنطقة الشحن. وستطرح الشركة النسخة الخاصة بصفين من المقاعد فقط وبلونين هما الأسود والأبيض الثلجي، كما ستبقي على المحرك V8 (5.7 لتر و381 حصانا) دون تغيير. وستظهر لاند كروزر هيريتدج إيدشن في معرض شيكاغو، وسينتج منها 1200 نسخة فقط، ويتوقع أن تطرح للبيع في الصيف المقبل.





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