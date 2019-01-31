“الإحصاء”: هذه أنواع وعدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل بالمملكة

: كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد الأجهزة الكهربائية المستخدمة في المنازل بالمملكة بلغ 295.3 مليون جهاز. وبحسب البيانات المتوفرة في “نشرة مسح الطاقة المنزلي 2018″، فإن عدد أجهزة التدفئة بلغ 6.7 مليون جهاز، وأجهزة تسخين المياه 12.8 مليون جهاز، فيما بلغ عدد أجهزة التكييف 32.6 مليون جهاز، أما أجهزة الإنارة فبلغ عددها 231 مليون جهاز. وبلغ عدد أجهزة الطهي 3.4 مليون جهاز، في حين بلغ عدد أجهزة حفظ الأغذية والأطعمة 8 ملايين جهاز. ويتضح من التقرير تفاوت متوسط تشغيل هذه الأجهزة خلال فصل الشتاء وخلال باقي أيام السنة، فمثلاً متوسط تشغيل أجهزة التدفئة خلال الشتاء 48 ساعة أسبوعياً، بينما لا تزيد عن 5 ساعات أسبوعياً في باقي أيام السنة..، وبالنسبة لأجهزة التكييف بلغ متوسط ساعات تشغيلها خلال الشتاء 20 ساعة أسبوعياً، و56 ساعة أسبوعياً باقي أيام السنة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في التدفئة على مستوى المملكة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في التكييف على مستوى المملكة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في الإنارة على مستوى المملكة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في الطهي على مستوى المملكة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن حسب نوع الجهاز المستخدم في حفظ الأغذية والأطعمة على مستوى المملكة. استخدامات الطاقة الكهربائية في المسكن لبعض الأجهزة الكهربائية على مستوى المملكة.



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