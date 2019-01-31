بعد السيسي.. وصفة بوتين للتخلص من جميع الأمراض

: بعد أيام من النصائح التي قدمها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لمواطنيه بضرورة ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن وتفادي أمراض السمنة،نصح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الروس، بممارسة الرياضة بشكل أكثر من أجل الوقاية من الأمراض. وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء الحكومة، خلال الاستماع إلى تقرير حول أمراض العدوى التنفسية والإنفلونزا: “من أجل الحصول على مرض أقل، يجب ممارسة الرياضة”. ومن بين القضايا التي ناقشها الرئيس الروسي مع أعضاء الحكومة، موضوع الرعاية الصحية..، وتزويد السكان بالأدوية واستخدام التدابير الوقائية التي تعوق انتشار الفيروسات. كما أصدر تعليمات لوزيرة الصحة بعدم وقف الأنشطة المكثفة المتعلقة بالرعاية الصحية في روسيا.



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