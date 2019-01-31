5 عوامل أساسية لاختيار الجهاز المناسب لتنقية الهواء

: بدأت مؤخراً تزداد أهمية أجهزة تنقية الهواء واستخدامها، وذلك بسبب تزايد الملوثات الهوائية وتعدد أنواعها. وأجهزة تنقية الهواء هي أجهزة تزيل الغبار ومسببات الحساسية والملوثات الأخرى كالدخان والروائح وشعر الحيوانات الأليفة. ويُنصح عند شراء جهاز تنقية الهواء بالانتباه لأهمية وجود مزايا محددة في الجهاز حتى تحقق الاستفادة الصحية المطلوبة: – يجب أن يخدم جهاز تنقية الهواء في تنقية الهواء من الجزيئات الملوثة مثل الروائح وشعر الحيوانات الأليفة وغيرها من الملوثات الصغيرة. – يجب أن يكون الجهاز من النوع الذي يحتوي على فلتر مصنع من الألياف الزجاجية “فايبر غلاس”، كونه يستطيع التخلص من 99.97% من الملوثات والجزئيات المتناهية الصغر حتى 0.3 مايكرون. – يجب أن يكون بقدرة الجهاز تنقية الهواء الداخلي وإزالة الجزيئات والملوثات، بالإضافة لتجدد الهواء داخل الغرفة. – لمن يعانون من الحساسيات أو الأزمة عليهم التأكد من أن الجهاز قادر على إزالة الملوثات التي تسبب لهم الحساسية. – يجب ألا يكون من الأنواع التي تحدث أصواتا مزعجة، لأن أصوات الأجهزة يمكن أن تسبب مشكلة في السمع وغيره..، لذلك يجب التأكد من أن جهاز تنقية الهواء لا يصدر ضجيجاً مزعجاً عند تشغيله.



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