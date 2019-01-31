لهذا السبب.. لا تنجح خطط إنقاص الوزن عادة

: يحدث إنقاص الوزن عندما يقل عدد السعرات الحرارية التي تدخل الجسم عن عدد ما يحرقه..، فإذا بدأت خطة التخسيس بتقليل عدد السعرات الحرارية التي تأكلها قليلًا قد لا يدرك الجسم هذا النقص على الرغم من ممارسة التمارين الرياضية. وقد وجدت دراسة حديثة أجرت في فيينا أن عمل هذا النقص في السعرات الحرارية يحتاج إلى أكثر من الذهاب إلى صالة التدريب (الجيم) لممارسة التمارين الرياضية. إليك بعض الطرق التي تساعد جسمك على تحقيق نقص في السعرات التي تدخله: * تناول المزيد من الخضروات والفاكهة من أفضل طرق التخسيس. * شرب الماء قبل نصف ساعة من تناول الوجبة يحد من الشهية. * يساعد الأكل في مواعيد منتظمة والانتظار بضع ساعات بين الوجبة والأخرى على زيادة حرق دهون الجسم.



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