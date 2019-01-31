15 دقيقة لتنظيف ميزاب الكعبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يستغرق فريق عمل إدارة التطهير والسجاد في المسجد الحرام أثناء عملية تنظيف ميزاب الكعبة المشرفة نحو 15 دقيقة تبدأ من وقت إفراغ منطقة العمل من المصلين والمعتمرين بواسطة الحواجز الخاصة لذلك.

وبحسب المركز الإعلامي بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، فإن الميزاب يصنف من القطع النحاسية، ويختلف تنظيفه عن باقي أركان الكعبة في الأدوات المستخدمة في تنظيفه فليس هناك أي مواد تستخدم سوى الماء فقط وتجفيفه بالقطع القماشية الخاصة بالتنظيف، إضافة إلى ذلك لا يوجد توقيت محدد لتنظيف نحاسيات الكعبة المشرفة وإنما تستغل الأوقات عند وضع الحواجز لأعمال صيانة سترة الكعبة أو تنظيفها، ويكون تنظيف الميزاب بحسب الحاجة، أو عند وجود ملاحظة ظاهرة.

وأما ما يخص النحاسيات والمعادن الأخرى بالكعبة المشرفة كباب الكعبة، فان غسيله يكون عن طريق مندوبين من إدارة التطهير ومكتب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

المصابيح النحاسية

يوميا

العمالة:5

مدة التنظيف: 30 دقيقة

الركن اليماني

3 فترات يوميا

العمالة: 5

مدة التنظيف: 20 دقيقة

الحجر الاسود

3 فترات يوميا

العمالة: 5

مدة التنظيف: 20 دقيقة

المقام

3 فترات يوميا

العمالة: 10

مدة التنظيف: 20 دقيقة

أوقات التنظيف

08 صباحا

2:30 ظهرا

10:30 مساء