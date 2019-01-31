7 خدمات جديدة للأسرة بمركز يسر مكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أضاف مركز اليسر النسائي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة أمس الأول مشاريع وبرامج متنوعة تخدم الأسرة ضمن برنامج «شمل» وحدات خدمية جديدة بحضور نائب رئيس المجلس الفرعي بالجمعية الدكتور هاشم حريري وأعضاء اللجنة التنفيذية بمقر المركز.

وأكد الأمين العام للجميعة الدكتور يحيى زمزمي لـ»مكة» أن عمر هذا المركز يتجاوز الـ10 أعوام وعمل على تطوير وتنظيم الخدمات المقدمة فيه من قبل الكوادر النسائية التي عملت على تطوير الاستشارات القانونية والصحية وساحة الانتظار والاستقبال واستحداث قاعة للدورات والاجتماعات.

وأوضح أنه بعد التوجيه من قبل المحكمة التنفيذية في منطقة مكة المكرمة بإسناد عملية استلام وتسليم المحضون من خلال تطبيق برنامج «شمل» لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة والحضانة، استقبل المركز 1103 حالات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى استحداث المركز خدمات جديدة تنفذ للمرة الأولى في العاصمة المقدسة وتهدف إلى تقديم الدعم بالاستشارات للمتزوجين والمنفصلين بالتوعية والتعرف على المفاهيم الصحيحة، إضافة إلى الرعاية وخلق بيئة مناسبة للأطفال، حيث استقبل المركز 98 حالة للزيارة الداخلية و30 حالة أسبوعية في الاستشارات الصحية النفسية.

الخدمات الجديدة:

برنامج شمل

وحدة منطلقات لا مطلقات

وحدة الطمأنينة للصحة النفسية

وحدة التوافق الزواجي

وحدة استشارات الأطفال والعلاج بالألعاب

برنامج التكيف بعد التعدد

مشروع جداريات الإرشادية.