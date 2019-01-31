العدل تتيح خدمات الاستعلام عن طلبات التنفيذ الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أتاحت وزارة العدل عبر بوابتها الالكترونية وتطبيقها على الأجهزة الذكية خدمتي الاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الطلب والاستعلام عن طلب التنفيذ باستخدام رقم الهوية، وذلك بهدف التسهيل على المستفيدين وعدم حاجتهم للحضور إلى محاكم التنفيذ من أجل التأكد من حالة الطلبات.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بخدمة الاستعلام عن طلب التنفيذ سيتم التحقق من هوية وبيانات المستفيد بالربط مع مركز المعلومات الوطني عبر رسالة نصية ترد إليه برقم جواله المسجل في نظام «أبشر» وستظهر للمستعلم جميع البيانات المتعلقة بطلب التنفيذ، والمحكمة والدائرة التي أصدرت الطلب، وحالة الطلب وأطرافه، والسندات المتعلقة به والقرارات الصادرة بشأنه.
وأفادت العدل بأن خدمة الاستعلام برقم الهوية تأتي لرفع كفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والأفراد. وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني مطلع العام الماضي إطلاق خدمتي التحقق والسداد الالكترونيتين بهدف التحول الرقمي لإجراءات محاكم التنفيذ، وهو ما أسهم في استغناء المستفيدين عن مراجعتها، وساعد على تقليص فترة تنفيذ السندات التنفيذية.
خطوات خدمة الاستعلام عن طلب التنفيذ
1 الدخول عبر التطبيق الرسمي للوزارة في الهواتف الذكية
2 اختيار الخدمة وتعبئة البيانات المطلوبة وهي:
- رقم الطلب
- نوع المستعلم «فرد أو مؤسسة أو شركة »
- نوع الهوية ورقمها
خطوات خدمة االستعالم برقم الهوية
- الدخول على تطبيق الوزارة
- اختيار أيقونة خدمات التنفيذ
- اختيار خدمة الاستعلام برقم الهوية
- تعبئة البيانات المطلوبة (نوع الهوية، ورقمها، وتاريخ الميلاد)
- ستصل رسالة نصية للمستفيد على رقمه المسجل في نظام «أبشر »
- ستظهر له جميع طلبات التنفيذ المتعلقة به وتفاصيلها
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