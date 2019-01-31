4 أندية تتنافس على بطاقتي صعود السلة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض تنطلق اليوم منافسات الدورة الرباعية للصعود للدوري الممتاز لكرة السلة التي يستضيفها نادي أبها بمشاركة 4 أندية، هي هجر والشروق وأبها والنور. وتقام مباراتان، الأولى تجمع هجر والشروق عند الـ 30 : 4 مساء، يليها اللقاء الثاني الذي يجمع أبها «المستضيف» مع النور عند الساعة الـ 30 : 5 مساء، وتستكمل غدا اللقاءات بمواجهة النور وهجر يليها لقاء الشروق وأبها، فيما تختتم مباريات الدورة يوم السبت المقبل بلقاء النور والشروق، وأخيرا المواجهة التي ستجمع أبها وهجر، حيث يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى الدوري الممتاز. وأسندت لجنة الحكام قيادة مباريات البطولة لكل من عبدالله العجلان وعبدالرحمن البلهيشي ورضا عبدالكريم وماهر منشي وفيصل بن حسين وفهد المطوع وأحمد كريري.



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