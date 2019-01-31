3 بطولات بارالمبية في الرياض وأبها ومكة اليوم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _الرياض تنطلق اليوم، ثلاث بطولات في الرياض وأبها ومكة المكرمة ضمن البرنامج الزمني الداخلي للجنة البارالمبية السعودية للموسم الرياضي الحالي. وستستضيف الرياض منافسات دورة الصعود للدوري الممتاز لكرة السلة على الكراسي المتحركة للإعاقة الحركية. كما تقام في الشرائع منافسات المجموعة الأولى لدوري خماسيات كرة قدم الصالات للإعاقة الحركية بمشاركة 5 أندية.



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