4 دواعش في قبضة الأمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، عن إلقاء القبض على خلية لداعش توزع مساعدات مالية على عائلات أفراد التنظيم بمحافظة كركوك «259 كلم شمال بغداد».

وقال الناطق باسم الوزارة سعد معن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، «إن مفارز مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب كركوك العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على مفرزة من الإرهابيين مكونة من ثلاثة متهمين ومتهمة توزع المساعدات المالية على عوائل داعش في منطقة الفيالق بكركوك».