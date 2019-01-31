القبض على 3 عراقيين بتهمة الإرهاب في ألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فيسبادن ألقت السلطات الأمنية بولاية شليسفيج هولشتاين القبض على 3 عراقيين بتهمة التخطيط لعمل إرهابي في ألمانيا. وحسب المدعي العام الألماني أمس فإن رجلين منهما في سن (23 عاما) متهمان بالتخطيط لعمل إجرامي خطير يهدد أمن الدولة، في حين توجه للثالث (36 عاما) تهمة تقديم الدعم، وقال إن دوافع التشدد وراء العملية الارهابية.



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