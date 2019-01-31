غرق 28 مهاجرا في انقلاب قاربين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أمس غرق نحو 28 مهاجرا جراء انقلاب قاربين قرابة سواحل جيبوتي، وقال المتحدث باسم المنظمة جويل ميلمان:»نؤكد انتشال 28 جثة، وإنقاذ شخصين». وأضاف :»نتوقع أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير».

ووفقا للمنظمة، فإن القاربين كانا يقلان أكثر من 130 مهاجرا عندما انقلبا أمس قبالة سواحل جودوريا شمال شرقي الدولة الصغيرة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون معظم من كانوا على القاربين من إثيوبيا، كما رجح أن القاربين كانا في طريقهما إلى اليمن ليعبروا بعدها إلى السعودية بشكل غير نظامي.