البحرين لإيران: تصريحاتكم تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة لنظامكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ المنامة

أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن تصريحات المتحدث باسم وزارة خارجية إيران بشأن أحكام القضاء «تعكس الطبيعة العدوانية المتأصلة للنظام في إيران ونهجه في عدم احترام مبادئ العلاقات الدولية وحسن الجوار».

ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، عن الوزارة القول في بيان إن «مثل هذه التصريحات تهدف إلى الالتفاف على معاناة الشعب الإيراني الناجمة عن ممارسات النظام وإعلائه دعم الإرهاب وتقديم كل العون للإرهابيين في المنطقة على مصالح الشعب الذي يقبع في الفقر».

وشددت الوزارة على أن خطر النظام الإيراني على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي «يستوجب تحركا فاعلا وتصديا حازما من قبل المجتمع الدولي، وإجبار النظام الإيراني على ضرورة احترام القوانين والمواثيق الدولية وسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

وكان المتحدث الإيراني تحدث عن الحكم بالسجن المؤبد الصادر بحق المعارض الإيراني علي سلمان واثنين آخرين لإدانتهم بالتخابر مع قطر، واعتبر الحكم «جائرا» في تدخل لم تقبله البحرين.

ورفضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين الماضي الطعن المقدم من سلمان على حكم بالسجن المؤبد كان صدر بحق الثلاثة لإدانتهم بالتخابر مع دولة قطر، ولم يطعن المتهمان الآخران لصدور الحكم غيابيا ضدهما.