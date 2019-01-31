حافظ: لا صحة لاندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _مكة المكرمة

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أنه لا صحة للأنباء والتوقعات المتداولة عن وجود اندماجات جديدة محتملة بين البنوك السعودية، باستثناء ما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

وقال حافظ في بيان أمس «لا توجد اندماجات جديدة غير التي أعلن عنها، وتحديدا ما يخص اتفاقية الاندماج بين بنك ساب والبنك الأول، واتفاقية التفاهم للبدء بدراسة إمكانية الاندماج بين الأهلي التجاري وبنك الرياض، والتي ما زالت في مراحلها الأولية، ودون أن تكون ملزمة».

ونفى حافظ ما تردد في الآونة الأخيرة من تكهنات حيال وجود توجه لاندماجات مماثلة بين بنوك سعودية أخرى خارج نطاق ما تم الإعلان عنه رسميا، مؤكدا أنها عارية عن الصحة تماما.

وشدد على أن البنوك السعودية تتمتع بالشفافية للكشف عن أي تطورات وتوجهات تخصها والإعلان عنها في حينه، داعيا إلى عدم الالتفات إلى التوقعات غير الموثوقة التي يتم تداولها عبر مختلف وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وضرورة الاعتماد على مصادر المعلومات الرسمية.