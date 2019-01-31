الجمارك السعودية تعتمد «صدارة» مشغلا اقتصاديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ الجبيل اعتمدت الهيئة العامة للجمارك شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) كمشغل اقتصادي معتمد، ضمن برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» العالمي الذي تم تطويره وفقا لإطار معايير منظمة الجمارك العالمية لتأمين التجارة وتيسير حركة الواردات والصادرات وسلاسل الإمداد الخاصة بالمنشآت التجارية. وبحضور محافظ الهيئة أحمد الحقباني تسلم الرئيس التنفيذي لصدارة الدكتور فيصل الفقير شهادة الاعتماد، في مقر مصلحة الجمارك بالرياض. ويسعى برنامج المشغل الاقتصادي، وهو أحد مكونات اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تيسير التجارة، إلى بناء شراكة بين الجمارك والمنشآت التجارية لتعزيز أمن سلسلة الإمداد العالمية، تزامنا مع تقديم الكثير من المزايا لتيسير التجارة.



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