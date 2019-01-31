مجلس القضاء يناقش صلاحيات رؤساء المحاكم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني يعقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اللقاء الدوري لرؤساء محاكم الاستئناف بالمملكة.

وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الفهيد أن اللقاء يأتي في إطار توجيهات رئيس المجلس لدعم العمل القضائي بمحاكم الاستئناف وتلمس الاحتياجات وتلبيتها والاستماع إلى رؤى واقتراحات رؤساء المحاكم.

وأضاف أن اللقاء برؤساء المحاكم سيبحث تفعيل قضاء الاستئناف ومهام وصلاحيات رؤساء المحاكم ودور محاكم الاستئناف الرقابي، مشيدا بالدعم الذي يحظى به المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.

يذكر أن عدد قضاة الاستئناف يتجاوز 350 قاضيا موزعين على محاكم الاستئناف الـ 15 في مناطق المملكة.