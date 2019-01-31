السعودية | اليوم.. الصقارون السعوديون والدوليون يتنافسون في مسابقة الملواح 400 م في مهرجان الصقور

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:18 صباحًا, 31 يناير 2019 م

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تنطلق صباح اليوم الخميس في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الأشواط المخصصة للمشاركين من جميع أنحاء العالم في مسابقة الملواح 400 متر، موزعة على 12 شوطًا و 120 فائزًا على مدى 3 أيام، حيث رُصد أكثر من 17 مليون ريال جوائر لجميع المسابقات.

وسيتنافس على الأشواط الدولية فئات الشوط الأول: الحر – فرخ، والشوط الثاني: شاهين- فرخ، والشوط الثالث: الحر – قرناس، والشوط الرابع: شاهين – قرناس، كما سيتنافس الصقارون بعد غدٍ على الأشواط الدولية فئات الشوط الأول: جير شاهين – فرخ، والشوط الثاني: جير بيور – فرخ، والشوط الثالث: جير شاهين – قرناس، والشوط الرابع: جير بيور – قرناس.

وسيتنافس الصقارون للأشواط الدولية السبت القادم على فئات الشوط الأول: جير تبع – فرخ، الشوط الثاني: قرموشة – فرخ، الشوط الثالث: جير تبع، قرناس، الشوط الرابع: قرموشة – قرناس.

يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور قد انطلق الجمعة الماضية في مَلهَم شمال مدينة الرياض، ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، ويوفر لزواره من الشباب والعائلات أنشطة وفعاليات ثقافية وترفيهية.