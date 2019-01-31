شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير القصيم يزور مهرجان الحنيني والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، أمس، مهرجان الحنيني الثالث, وذلك في سوق المسوكف بمحافظة عنيزة، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة.

وتجول سمو الأمير فيصل بن مشعل فور وصوله لمقر المهرجان, مطلعاً على التوسعة الجديدة لسوق المسوكف, ومعرض "وحدة أمه", والقاعة المخصصة لمنتج الحنيني, وأكثر من 90 ركناً مجهزاً يعمل به شباب وفتيات محافظة عنيزة.

وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بالتنوع الذي تشهده المنطقة من خلال المهرجانات المتعددة والتي تعكس جذباً للزوار ومنفعة اقتصادية للأسر وفي كافة الأنشطة.