شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير القصيم يزور مهرجان الحنيني والان نبدء بالتفاصيل
وتجول سمو الأمير فيصل بن مشعل فور وصوله لمقر المهرجان, مطلعاً على التوسعة الجديدة لسوق المسوكف, ومعرض "وحدة أمه", والقاعة المخصصة لمنتج الحنيني, وأكثر من 90 ركناً مجهزاً يعمل به شباب وفتيات محافظة عنيزة.
وبين صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, عن فخره واعتزازه بالتنوع الذي تشهده المنطقة من خلال المهرجانات المتعددة والتي تعكس جذباً للزوار ومنفعة اقتصادية للأسر وفي كافة الأنشطة.
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