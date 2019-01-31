شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يرعى الحفل السنوي لـ«أعمال» والان نبدء بالتفاصيل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، مساء أمس، الحفل السنوي الثاني لجمعية أعمال للتنمية الأسرية الذي أقيم تحت عنوان "أعمال منبر الآمال".

وعبر سمو أمير منطقة الرياض في تصريح صحفي عن سعادته بالمشاركة في حفل جمعية "أعمال"، مشيداً بالمستوى المتطور في العمل الاجتماعي في زمن قصير بقيادة الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الذي يبذل جهداً متناهياً في خدمتها وأعضاء مجلس الإدارة.

وقال سموه: "الإنسان في هذه البلاد هو محل اهتمام القيادة ـ حفظها الله ـ فاهتمامهم بالإنسان تنمية وتوجيهاً وتعليماً من أهم الأمور التي يقفون عليها، فلذاك الجمعية تعمل الآن باحترافيه ومصداقيه وتقوم بهذه الأعمال عن جد واجتهاد".

بعدها، بدأت تدشين مشاريع الزي الموحد بدعم ورعاية من أوقاف الشيخ عبدالله بن تركي الضحيان -رحمه الله – الذي يهدف إلى دعم الفتيات من ذوي الإعاقات السمعية والحركية من خلال مشروع إنشاء معمل خياطة متكامل لإنتاج الأزياء الموحدة للمدارس والمعاهد والشركات والمستشفيات، ومركز فن التجميل الذي يهدف إلى إلحاق المنتسبات بالبرامج التدريبة المهنية والفنية التي تتناسب مع ميولهن وقدراتهن من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، وبرنامج سواعد الخير، أحد المبادرات المهمة التي تهدف إلى تأهيل الشباب إلى سوق العمل.