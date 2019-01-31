شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير سعود بن نايف يبحث مع سفير لبنان الموضوعات المشتركة والان نبدء بالتفاصيل
ونوه سموه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والتعاون المشترك في مختلف المجالات، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه أعرب السفير الدكتور فوزي كباره عن سعادته بلقاء سمو أمير المنطقة الشرقية، مشيدا بالتطور الذي تشهده المملكة في مختلف المجالات بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.
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