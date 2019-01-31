شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 مليون ريال «إيجارات» لمستفيدي بر الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

قدمت جمعية البر بالأحساء والمراكز التابعة لها مساعدات إيجار بقيمة 5 ملايين و393 ألفا و770 ريالا، استفادت منها 900 حالة خلال عام 2018 الماضي. أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالجمعية وليد البوسيف أن المساعدات شملت أسرا وأفرادا وأرامل ومطلقات وأيتاما. ودعا مدير عام الجمعية المهندس صالح آل عبدالقادر، الأسر المستفيدة من الجمعية إلى تسجيل العقود في برنامج الإيجار وأهمية توثيق وتجديد عقود الإيجار الحالية إلى العقد الإلكتروني، مؤكدا التزام الجمعية بالتنظيمات الخاصة بالعقد الموحد للإيجار عند صرف مساعدة «الإيجار» للمستفيدين لعام 2019م، وطالب جميع المستفيدين بضرورة التسجيل في بوابة وزارة الإسكان للتأكد من أحقيتهم في تأمين مسكن لهم بأقساط ميسرة.



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