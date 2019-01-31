شكرا لقرائتكم خبر عن شفاعة أمير الشرقية تنقذ «أقدم سجين» من القصاص والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت شفاعة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رقبة أقدم سجين عرفته القضبان في المملكة «عبدالله العتيبي» والذي عاش خلفها قرابة 34 عاماً، من حدّ السيف، ليعود إلى الحياة مجدداً.

وأكد عضو لجنة إصلاح ذات البين بالدمام عبدالرحمن المقبل لـ«اليوم» أن سمو أمير المنطقة الشرقية هو من سعى في الإصلاح والتنازل، فيما قامت اللجنة بالمساعدة، موضحاً أن اللجنة قامت بدورها وفق الضوابط المناطة والمعايير وذلك فيما يخصّ جانب التنازل.

وذكر أن إجراءات التنازل القانونيّة تمّت في المحكمة بالدمام، مشيراً إلى أن المساعي كانت منذ فترة طويلة وبتوجيه من ولاة الأمر، موضحاً أن أي قضيّة لا تحتوي على محاذير يتم السعي فيها بالعفو، أو القبول بمبلغ مالي مقبول، وقال: «اللجنة لا تسعى في قضايا بمقابل مبالغ ماليّة وأن السجين سيكون أمره مرهونا بقرار الحاكم الإداري».