شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ امرأة ورضيعة وإخلاء 4 عائلات من حريق والان نبدء بالتفاصيل

أخلت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة فجر أمس مبنى مكونا من 4 أدوار بحي بني مالك وسط محافظة جدة إثر اندلاع حريق بالدور الثاني تسبب في احتجاز 4 أسر بعد تصاعد سحب الدخان إلى أروقة الأدوار العلوية فيما تعرضت رضيعة وامرأة في العقد الخامس لحالة اختناق وتم إخلاؤهما وتقديم الإسعافات الأولية لهما عن طريق الهلال الأحمر في موقع الحادث.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان إن الحريق اندلع في شقة بالدور الثاني لبناية مكونة من 4 أدوار، وبادرت امرأة كانت مع أطفالها الثلاثة بالخروج إلى خارج البناية بحثا عن النجاة واتصلت بمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة «911» للإبلاغ عن الحادث، وفي تلك الأثناء كانت سحب الدخان تتصاعد بكثافة للأدوار العلوية للبناية التي تقطنها 4 أسر من ثلاث جنسيات إحداها سعودية وقفت سحب الدخان حائلا بينهم وبين الخروج لمناطق آمنة، وفور وصول فرق الإطفاء والإنقاذ والآليات المساندة لموقع الحادث تم إخلاء البناية بالكامل إلى سطح ومناطق آمنة وأثناء أعمالها في التمشيط داخل أروقة الشقق بالأدوار العلوية للدور المحترق تمكنت فرق الإنقاذ من إخلاء رضيعة بالدور الثالث تعرضت لحالة اختناق وامرأة في العقد الخامس بالدور الرابع تعرضت لحالة هلع واختناق إلى خارج البناية لتقديم الإسعافات الأولية عن طريق الهلال الأحمر بموقع الحادث ولم تستدع الحالة نقلهما إلى المستشفى، فيما تمكنت فرق الإطفاء بالتزامن مع أعمال الإنقاذ من إخماد الحريق بعد أن توصلت إلى مصادر اللهب داخل المطبخ، كما عملت على طرد الأدخنة من أروقة البناية باستخدام معدات الشفط والتهوية، وباشرت فرق التحقيق عملها لمعرفة أسباب نشوب الحريق.