شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي العوامية للقيادة: وعدتم ووفيتم وكفيتم والان نبدء بالتفاصيل

رفع أهالي بلدة العوامية في محافظة القطيف شكرهم إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على إنجاز مشروع تطوير وسط العوامية وقال الأهالي للقيادة (لقد وعدتم ووفيتم وكفيتم)، وأكدوا أنهم يقفون خلف قيادتهم ويضعون أيديهم في يدها من أجل نهضة بلادنا، وتحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة سواء في بلدتهم أو مختلف مناطق المملكة.

وأعربوا عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على زيارة سموه أمس وافتتاحه مشروع وسط العوامية. وعبروا عن أملهم ببناء المستقبل من خلال المشروع الضخم الذي سيسهم بلا شك في إيجاد واقع متقدم لحياة أفضل، معتبرين المشروع ميلادا جديدا، مشيرين إلى أن المشروع يأتي ليحقق التنمية المستدامة في البلدة ويحول المنطقة إلى واقع يعج بالحياة. ودعوا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

مشروع مميز

وقال عضو مجلس الشورى المهندس نبيه ال إبراهيم: باسمي شخصيا وباسم أهالي العوامية جميعا أقول لولاة أمورنا أعزهم الله «شكرا يا خادم الحرمين الشريفين، وشكرا يا سمو ولي العهد، وشكرا يا سمو الأمير سعود بن نايف، وشكرا يا سمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وشكرا لكل الذين ساهموا في إنجاز هذا المشروع المميز».‬‬

وقدم رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر شكره للقيادة الرشيدة على هذا المشروع التنموي، مؤكدا أن جميع أهالي بلدة العوامية سعداء بهذا المشروع الذي سينمي البلدة إلى حد كبير. وقال «ها نحن اليوم نسعد ونشرف بأن نرى توجيهات أمير الشرقية ونائبه قد نفذت وأصبحت واقعا على الأرض بتوفيق من الله ثم بتوجيهات قيادتنا وعزائم الرجال الذين بذلوا كل جهد ممكن وبالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ليظهر هذا المشروع بهذه الصورة المشرفة تغمرنا السعادة وتملأ نفوسنا الغبطة».

تطلعات الأهالي

وثمن رجل الأعمال حسين المحسن ما لمسه الأهالي في العوامية من حرص الأجهزة المعنية على إنجاز كافة المشروعات التطويرية في البلدة، بما يلبي تطلعات الأهالي، ويحافظ على الهوية العمرانية والتراثية للمحافظة، مؤكدا أن ذلك بفضل الله ثم باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، ومتابعة سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، وحرصهم على أن يجد أهالي المنطقة الشرقية بمن فيهم أهالي العوامية الخدمات التي تلبي احتياجاتهم. مؤكدا أن قيام صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية بافتتاح مشروع تطوير وسط العوامية، يؤكد حرصه الدائم على دعم المشاريع التنموية ويشكل علامة فارقة في تاريخ العوامية.

إنجازات الوطن

وقال رئيس مجلس أعمال فرع الغرفة بالقطيف عبدالمحسن الفرج: سعدنا ونحن نرى توجيهات أمير الشرقية ونائبه قد نفذت واقعا على الأرض في مشروع وسط العوامية، مشيرا إلى أن المشروع سيسجله التاريخ ضمن إنجازات الوطن التنموية، مشيرا إلى أن جميع أهالي بلدة العوامية سعداء بهذا المشروع الذي سينمي البلدة إلى حد كبير ويغير واقعها من ناحية الخدمات، مقدما شكره إلى أمير المنطقة الشرقية ونائبه، وإلى محافظ القطيف وأمانة المنطقة الشرقية على الاهتمام الكبير بهذا المشروع.

وقال الدكتور عبدالله النمر إن التنمية في بلدة العوامية «جزء لا يتجزأ من حرص القيادة على تنمية الوطن بكل مناطقه». مشددا على أن جميع أهالي العوامية يقفون خلف قيادتهم الرشيدة ويضعون أيديهم في يد الدولة من أجل نهضة بلادنا وتحقيق أعلى معايير الحياة الكريمة، داعيا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه.