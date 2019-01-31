شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مركز الملك سلمان للإغاثة وجامعة الملك سعود والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف المذكرة إلى تعزيز جوانب التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث العلمية والدراسات والتدريب وبناء القدرات وبرامج الأعمال التطوعية، وتعزيز المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض للطرفين، وتبادل المواد العلمية والخدمات الاستشارية فيما يخص الأعمال الإغاثية والإنسانية، وتبني نشر الأخبار والمعلومات والبرامج لكلا الجانبين، وتسهيل عملية الربط الإلكتروني إن استدعت الحاجة لذلك.
وتأتي هذه المذكرة تجسيدًا للنهضة، التي تعيشها المملكة على جميع الأصعدة، واستنادًا لرؤية المملكة 2030، التي أكدت دعم القطاع غير الربحي وتوسيع نطاق عمله، وتفعيلاً لدور مركز الملك سلمان للإغاثة في تأكيد الدور السامي لمملكة الإنسانية في الداخل والخارج، وإكمالاً للرسالة التي يحملها المركز وجامعة الملك سعود، وإسهامًا منهما في بناء المجتمع المعرفي وتعزيز التكامل والمشاركة بين الجانبين.
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