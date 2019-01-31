شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان والان نبدء بالتفاصيل
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وزير العدل بجمهورية أذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك المفدى له أمس في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.
ونقل وزير العدل الأذربيجاني، لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات رئيس جمهورية أذربيجان، فيما أبدى الملك المفدى تحياته لفخامته.
حضر الاستقبال، وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، ووزير الخارجية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم. كما حضر من الجانب الأذربيجاني، رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.
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