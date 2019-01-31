شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 408 أشخاص وإيواء 154 آخرين جراء الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمناطق المملكة من إنقاذ 271 شخصا وإخلاء 137 آخرين وإيواء 154 شخصا جراء الأمطار والسيول منذ الأحد الماضي وحتى صباح أمس الأربعاء.

وباشر مدني تيماء احتجاز حافلة ركاب للمعتمرين داخل تجمع مياه على طريق العسافية وتمكن من إخلاء 16 راكبا من جنسية عربية، كما أنهى مدني تبوك احتجاز شخصين داخل خزان أرضي تحت الإنشاء في حي الشفاء نتيجة قيامهم بتنظيف الخزان بواسطة موتور شفط المياه، تم نقلهم للمستشفى وحالتهم الصحية مستقرة.

وأوضح المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، أن مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني بالمناطق، أنقذت 271 شخصا، منهم 21 في منطقة مكة المكرمة، و52 في المدينة المنورة و140 في تبوك و32 بالجوف و26 في الحدود الشمالية وجاء الجزء الأكبر من عمليات الإنقاذ بمنطقة تبوك، بينما بلغ عدد الوفيات 12 حالة منها 10 في تبوك وحالة في كل من المدينة المنورة والحدود الشمالية وجميعها بسبب اجتراف السيول.

وأهاب المركز بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر، وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول، والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وكذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.