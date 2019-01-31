شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام باستدعاء 381 شخصا والان نبدء بالتفاصيل
وقد نتج عن ذلك - وفقا لبيان أصدره أمس الديوان الملكي - استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه المقام الكريم - أيده الله - بالموافقة على ذلك، وشكر - حفظه الله - سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدا - رعاه الله - استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.
رسائل مهمة في بيان اللجنة الختامي
تم التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد
انتهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها
استعادة 400 مليار ريال لخزينة الدولة يؤكد نجاح الحرب ضد الفساد
الدولة راعت إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق الملف نهائيا
شفافية منذ بدء اللجنة في التعامل مع قضايا الفساد وإشعار المواطنين بالتفاصيل
إطلاق سراح كل من ثبتت براءته أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة
عودة العشرات إلى ممارسة دورهم يؤكد أن حملة الفساد موجهة فقط للمدانين ورافضي التسوية
التوجيهات السامية تؤكد ضرورة منح غير المدانين العودة لممارسة حياتهم العامة بشكل طبيعي
محاربة الفساد تعزز خطوات رؤية 2030 وحاجة المملكة لكل أبنائها
يسجل للمجتمع السعودي تفاعله مع حملة الفساد وعدم إقصاء من ثبتت براءته أو سوى أوضاعه
تعامل الدولة مع البريئين يؤكد عدم انتقامها من أبنائها خلافا لغيرها
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