شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد العام باستدعاء 381 شخصا والان نبدء بالتفاصيل

اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 15/ 2/ 1439هـ المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها حيث تم استدعاء (381) شخصا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية، وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.

وقد نتج عن ذلك - وفقا لبيان أصدره أمس الديوان الملكي - استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. وبذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.

وقد وجه المقام الكريم - أيده الله - بالموافقة على ذلك، وشكر - حفظه الله - سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكدا - رعاه الله - استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها، بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه.

رسائل مهمة في بيان اللجنة الختامي

تم التسوية مع 87 متهما بقضايا الفساد

انتهاء اللجنة العليا لقضايا الفساد العام بعد استكمال أعمالها

استعادة 400 مليار ريال لخزينة الدولة يؤكد نجاح الحرب ضد الفساد

الدولة راعت إعلان انتهاء أعمال اللجنة بشكل رسمي وإغلاق الملف نهائيا

شفافية منذ بدء اللجنة في التعامل مع قضايا الفساد وإشعار المواطنين بالتفاصيل

إطلاق سراح كل من ثبتت براءته أو وافق على التسوية لاستعادة أموال الدولة

عودة العشرات إلى ممارسة دورهم يؤكد أن حملة الفساد موجهة فقط للمدانين ورافضي التسوية

التوجيهات السامية تؤكد ضرورة منح غير المدانين العودة لممارسة حياتهم العامة بشكل طبيعي

محاربة الفساد تعزز خطوات رؤية 2030 وحاجة المملكة لكل أبنائها

يسجل للمجتمع السعودي تفاعله مع حملة الفساد وعدم إقصاء من ثبتت براءته أو سوى أوضاعه

تعامل الدولة مع البريئين يؤكد عدم انتقامها من أبنائها خلافا لغيرها