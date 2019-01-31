شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة «اعرف حقك في صالونات الحلاقة» بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

نفذت إدارة الخدمات ببلدية الخبر مبادرة «اعرف حقك في صالون الحلاقة»، الهادفة لتوعية الزبون بحقه في الاطلاع على لائحة الأسعار، ومطالبة الحلاق بغسل اليدين قبل بدء الحلاقة وعدم العمل بالأمواس متعددة الاستخدام وإلزامه بارتداء بالطو أبيض وكمامة.

وقال رئيس بلدية الخبر م. سلطان الزايدي أن إدارة الخدمات نفذت المبادرة في مجموعة واسعة من صالونات الحلاقة، وتم خلالها تنبيه أصحابها بمجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في صالون الحلاقة وتضمنت وجود قائمة بأسعار الحلاقة، وأن تكون مكتوبة بوضوح باللغة العربية، وقيام الحلاق بغسل يديه بالماء والصابون قبل البدء بالحلاقة، وعدم استخدام الأمواس الحديدية متعددة الاستخدام، وكذا ماكينة التنعيم الكهربائية، وأن يكون المشط والمقص نظيفين وموضوعين في جهاز التعقيم، وتوافر شهادة صحية سارية المفعول، وارتداء بالطو أبيض نظيف وكمامة، ومنع استخدام الفوطة المبتلة متعددة الاستخدام.

وأكد الزايدي حرص البلدية على تحقيق المعيار الأعلى للصحة من خلال التشديد على التزام صالونات الحلاقة بقواعد النظافة العامة عن طريق وضع آلية للرقابة على الصالونات للتأكد من التزامها بالاشتراطات عبر فريق من المراقبين، بالإضافة إلى ضرورة امتثالها وتعاونها لتصحيح أوضاعها من أجل سلامة وصحة المجتمع، داعيا المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر هاتف البلاغات -940- وعبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».