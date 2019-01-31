شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خادم الحرمين للتراث يحصد جائزة أفضل مبادرة والان نبدء بالتفاصيل
جرى التكريم، خلال الحفل السنوي لمجلة أريبيان بزنس الذي أقيم في الرياض، وشهد الحفل تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة، حيث قام الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة «جي إف إتش كابيتال» بتقديم الجوائز للفائزين.
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