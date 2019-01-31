شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 مقيمين في انهيار رملي بنجران والان نبدء بالتفاصيل

لقي مقيمان من الجنسية اليمنية وثالث من الجنسية المصرية مصرعهم في حادث انهيار رملي تابع لأحد مشاريع التصريف بحي الموفجة بمنطقة نجران أمس. وباشرت فرق الدفاع المدني بالمنطقة الحادث وتمكنت من انتشال جثامين المتوفين ونقلها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى.



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