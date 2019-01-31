شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القرى و«911» يتعاونان لخدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
واطلع الوفد على خدمات المركز، وخاصة خلال مواسم الحج والعمرة، والتقنيات المستخدمة والأنظمة المعلوماتية والإرشادية، التي تمكنه من تقديم خدماته، وتأتي زيارة فريق الخبراء بهدف تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بمنظومة الأمن والسلامة والصحة في الحج والعمرة.
واجتمع أعضاء المعهد مع مدير مركز العمليات الأمنية الموحد «911» بمنطقة مكة المكرمة العقيد علي الغامدي، كما ناقشوا الجوانب المتعلقة بالتطوير والأنظمة الحديثة في المعلومات الجغرافية، والتطبيقات التشغيلية الحديثة للحج والعمرة على مستوى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
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