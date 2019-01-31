شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية مفتتحا تطوير وسط العوامية: تحول الحلم إلى واقع والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز: نحمد الله على نعمه الكثيرة، وإنني اليوم أكثر سعادة من أي شخص وأنا أفتتح مشروع تطوير وسط العوامية بعد عام كامل، فلقد تحول الحلم إلى واقع بعد سنة كاملة.

منطقة حضارية

وأضاف سموه خلال كلمته التي ألقاها عقب افتتاحه صباح أمس مشروع تطوير وسط العوامية بمحافظة القطيف، الذي يعتبر من أهم المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها في المحافظة: إن هذا المشروع يأتي بتوجيه من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- حيث تم تكوين فريق عمل متكامل للمشروع، من خلال تحويل منطقة عشوائية ومؤذية لأهل العوامية بشكل خاص ومحافظة القطيف بشكل عام والتي كانت تمثل خطرا بيئيا ومنطقة غير قابلة للعيش وتولد فيها بؤر فاسدة، والآن ولله الحمد تم تحويلها لمنطقة حضارية تراثية تمتلك جميع المقومات.

وأكد سموه أن جميع ملاك العقارات تسلموا تعويضاتهم الكاملة عن عقاراتهم، مشيرا سموه إلى أن محافظة القطيف قامت بتسلم أوراق جميع ملاك العقارات وبدورهم استلموا تعويضاتهم.

مرحلة البناء

وكشف سموه أن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وجه باستضافة ملاك العقارات وهو ما تم بالفعل، حيث تمت استضافتهم طيلة فترة الصيف الماضي، لتبدأ بعدها أمانة المنطقة الشرقية مرحلة البناء، حيث تشرفت قبل عام إلا ستة أيام بوضع حجر الأساس والآن أتشرف بافتتاح هذا المشروع الذي حافظ على المكونات الأساسية لمشروع تطوير وسط العوامية مثل: المساجد والعيون المائية والأبراج والتي بقيت كما هي، ووصف سموه مدة إنجاز المشروع بـ«القياسية»، والمشروع سيكون الآن مصدر إشعاع بعد أن كان مصدر إزعاج لأهل العوامية.

أركان المشروع

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ومحافظ محافظة القطيف خالد الصفيان وكبار قيادات الأمانة والوجهاء والأعيان في محافظة القطيف وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وفور وصول سموه لمقر المشروع قام بقص الشريط إيذانا بافتتاح مشروع تطوير وسط العوامية، بعد ذلك قام سموه بالتجول على أركان المشروع حيث استمع إلى شرح موجز من قبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير عن أبرز مقومات المشروع ومكوناته ومدة إنجازه.

وقام الجبير بتسليم صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف هدية تذكارية مقدمة من أمانة المنطقة الشرقية بهذه المناسبة، فيما تسلم سموه هدية مماثلة مقدمة من أهالي العوامية، كما تسلم سموه هدية أخرى تذكارية مقدمة من مجموعة التراث بمحافظة القطيف.