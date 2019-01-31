شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة تطوير مكة»: حافلات النقل العام في آخر مراحل التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

شرعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في المراحل الأخيرة من العمل على مرحلة تصنيع الحافلات، التي تأتي ضمن مشروع النقل العام بمكة المكرمة والتي حدد الانتهاء من مرحلة التصنيع والتوريد بنهاية عام 2019 على أن يتم التشغيل الفعلي مع بداية عام 2020.

وستعمل 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بسعة 40 مقعدا و160 حافلة مفصلية بسعة 60 مقعدا ضمن المرحلة الأولى للمشروع في نقل وخدمة أهالي العاصمة المقدسة، وستسهم الحافلات في انسيابية الحركة من خلال منظومة النقل في مكة، وفي نقل المعتمرين والحجاج.

وتتمثل مكونات الحافلات الداخلية والخارجية من أنظمة الملاحة للسائق، والتحصيل والدفع الآلي، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والإنترنت (الواي فاي) للركاب، وحافلات صديقة للبيئة باستخدام وقود (يورو 4)، وأنظمة تكييف متطورة تتوافق مع أجواء مدينة مكة المكرمة، وأنظمة الإشعار الآلي الصوتية والمرئية لمعلومات الرحلة للركاب، وأنظمة الحماية والمراقبة من خلال كاميرات داخل وخارج الحافلة، وشاشات إلكترونية خارجية توضيحية للوجهات المراد الوصول إليها.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال كعكي أن مرحلة تصنيع الحافلات بدأت فعليا ويتم من قبل المختصين بالشركة الفحص والتقييم من خلال عدة مراحل، حيث تمت المرحلتان الأولى والثانية من عمليات فحص قياسات هيكل الحافلة للرسم الهندسي المعتمد، وجودة أعمال اللحام والتكسية للهيكل لمقاومة الصدأ، وجودة تصنيع الهيكل المعدني للحافلة، والاطلاع على عمليات الطلاء للهيكل، وأعمال التركيب الداخلي للحافلة، والتمديدات الكهربائية والكيابل وتمديدات الأنابيب الداخلية في الحافلة، وتجميع وتركيب وتوصيل القطع والأجزاء والملحقات على هيكل الحافلة.

وأضاف كعكي: العمل جارٍ على استكمال عمل الفحص الثالث والنهائي لنموذج الحافلة قريبا، الذي سيتكون من اختبار تسريبات المياه، واختبارات كفاءة الوقود، وتجربة أجهزة النقل الذكي، والفحص النهائي لكل أجزاء الحافلة، واختبار ميداني لنموذج الحافلة على الطريق، وفحص نموذج الحافلة في فيينا (النمسا) لفحص وتقييم كفاءة أجهزة التكييف، وعمل اختبارات ميدانية في مدينة مكة لنموذج الحافلة واجتياز الفحص الدوري واختبار مؤشرات استهلاك الوقود ومطابقتها مع الاختبارات الأولية. وأن تصنيع حافلات النقل وتوريدها يسيران وفق الخطة الزمنية الموضوعة لها لتنتهي هذه المرحلة في الوقت المحدد.