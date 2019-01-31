شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 100 ألف شجرة بين الجبيل ورأس الخير والان نبدء بالتفاصيل
وقع المذكرة مدير عام التشغيل والصيانة بالهيئة الملكية بالجبيل المهندس جاسم الهارون، ومدير عام فرع الوزارة المهندس عامر المطيري.
وتهدف المذكرة إلى توثيق التعاون في مجال التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي للمملكة، وتفعيل إسهاماتها في تحقيق أهداف رؤية المملكة (2030) فيما يتعلق بحماية البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي ودعم الحياة الفطرية، وتقليل آثار زحف الرمال على الطرق والمدن، ورفع جودة الهواء، وتجميل المدن وزيادة الرقعة الخضراء.
وجاءت فكرة التعاون المشترك بين الهيئة الملكية بالجبيل ووزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في تنفيذ مبادرة الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني الخاصة بالغابات والمراعي ومكافحة التصحر.
يشار إلى أن مدينة الجبيل الصناعية حصلت على المركز الأول في جائزة تخضير المدن العربية؛ لامتلاكها مراجع مختصة وفق خطة علمية مدروسة ومتكاملة لزيادة الرقعة الخضراء وإظهار الطابع الفني والجمالي فيها، حيث تفوقت على 60 مدينة عربية مشاركة للحصول على هذه الجائزة.
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