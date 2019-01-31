شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشآت مخالفة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية الشفاء التابعة لأمانة منطقة الرياض عددا من المنشآت التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وعدم تجديد الرخص المهنية، وتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق المخالفين.



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