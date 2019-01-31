شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيون يتعرفون على مناشط «الندوة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي في مكتبه بالأمانة العامة بالرياض وكيل وزارة الأوقاف اليمنية السيد عبدالسلام الخديري وعضو مجلس النواب عباس النهاري والوفد المرافق لهما. ورحب الأمين العام بضيوفه، وأطلعهم على مناشط الندوة العالمية وجهودها التنموية والإنسانية وتميزها في العمل الشبابي بما تقدمه من برامج وفعاليات هادفة تفيد الشباب. وأثنى الضيوف على دور المملكة العربية السعودية في مواقفها الداعمة للشعب اليمني، وما تقوم به مؤسساتها الخيرية من أعمال إنسانية وإغاثية لمساعدة المنكوبين والمشردين في مناطق ومحافظات مختلفة من اليمن.



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