شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين 4645 بقرة ضد الحمى القلاعية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

تبدأ الوحدة البيطرية بالدمام الأحد القادم حملتها السنوية لتحصين الأبقار بالجرعة الأولى ضد مرض الحمى القلاعية، والتي تستمر شهرين، وتستهدف «4645» رأسا من الأبقار.

ويعد المرض أحد الأمراض الفيروسية الهامة المعدية التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة وقلة واضحة في إنتاج الحليب مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي، إضافة لألم شديد في القدم وتقرحات يصاحبها عرج، وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري أن الحملات السابقة في مكافحة المرض ساهمت في تعزيز الوضع الصحي للقطعان، وكذلك السيطرة عليه والحد من انتشاره، من خلال تحليل البيانات الإحصائية، وأشار إلى تنفيذ الحملة هذا العام بمساندة قسم الرفق بالحيوان بالفرع؛ بهدف رفع الوعي بأنظمة وقوانين الرفق بالحيوان، ودعا جميع المربين إلى ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة من الطاقم البيطري المرافق للحملة.