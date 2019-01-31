شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم يدرج 5270 مدرسة بـ«الحراسات الأمنية» والان نبدء بالتفاصيل
وشدد وزير التعليم خلال تدشينه أمس مشروع الحراسات الأمنية ضمن مبادرة تحسين وسائل السلامة في المباني المدرسية، على أهمية تخصيص المهام والمسؤوليات وإيكالها لشخص متخصص يتم تدريبه بشكل جيد، الأمر الذي بموجبه تزيد طمأنينة المجتمع على أبنائهم وبناتهم، ويساهم في تفرغ قادة وقائدات المدارس لمهامهم الأصلية، مبيناً أن مشروع الحراسات الأمنية استفاد منه نحو 5270 مدرسة، وأن الوزارة تطمح إلى توفير عدد أكبر من حراس الأمن في جميع مدارسها.
وعبر وزير التعليم عن شكره لشركاء وزارة التعليم من القطاع الخاص لتشغيل مشروع الحراسات الأمنية في المدارس، منوهاً بضرورة التكاتف والتعاون بين المدرسة وإدارات التعليم والمجتمع المدرسي بشكل عام للتعامل بشكل جيد مع الحالات الطارئة التي قد تحدث في المدارس.
إلى ذلك كشف المشرف العام على إدارة الأمن والسلامة المدرسية بوزارة التعليم الدكتور ماجد بن عبيد الحربي أن مشروع الحراسات الأمنية بالمدارس، يشمل جميع إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة وفق نسب توزيع الطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الوزارة وهي تدفع بـ5270 حارس أمن مدرسي للميدان، تسعى لتوطين هذه الوظائف في المرافق التعليمية بكوادر مؤهلة لتحقيق درجات عالية من الرضا في المجتمع بشكل عام ولدى قادة وقائدات المدارس في الميدان بشكل خاص حتى يتفرغوا إلى جوهر مهامهم في العملية التعليمية.
وأضاف الحربي: إن وزارة التعليم استطاعت توظيف هؤلاء الحراس في فترة وجيزة منذ اعتماد المبادرة، مستفيدة من خبرات إدارات التعليم في المناطق والشركات المشغلة، وكذلك شركة تطوير للمباني حيث تم إجراء التدريب الميداني لهم، وتوجيههم للمدارس المحتاجة.
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