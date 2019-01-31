شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع وطني لحماية البيئة في الشرقية بمشاركة 300 كشاف والان نبدء بالتفاصيل

دشن مدير النشاط الطلابي بتعليم المنطقة الشرقية حاتم الغامدي، صباح أمس حملة «المشروع الوطني الكشفي لحماية البيئة ونظافتها» بمشاركة أكثر من 300 كشاف في المتنزه البري على طريق مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وقال المفوض الكشفي فيصل العوهلي، إن الحملة تأتي تحت مظلة جمعية الكشافة العربية السعودية وبالشراكة المجتمعية مع أمانة المنطقة الشرقية، إيمانا بأهمية تعميق الوعي البيئي بين أوساط الناشئة نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث والتدهور والاندثار، وغرس الشعور بالمسؤولية في حماية البيئة.

ووجه مدير عام تعليم المنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، رسالة لأبنائه الطلبة مفادها، بأن منهاج رسالتنا الإسلامية يجعل رعاية البيئة من واجبات الأمور في أخلاقيات وسلوك الفرد وهذا المنهاج السامي الجليل لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من أمر هذه الرعاية إلا وسن لها قاعدة تعتمد على أسس هذا المنهاج الجليل، الذي يحثنا على النظافة والرحمة والسلام فإلقاء الأذى في الطريق إثم، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة.

وشهدت الحملة مشاركة القيادات التعليمية إلى جانب الكشافة ومنسوبي الأمانة في تنظيف المتنزه البري بالدمام، التي تخللها توزيع أكياس النفايات على المشاركين وحضر التدشين رئيس قسم النشاط الكشفي فهد الدعجاني، والمهندس فايز الأسمري ممثلاً لبلدية غرب الدمام وعدد من القادة الكشفيين.