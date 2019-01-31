شكرا لقرائتكم فيديو.. تعلیق علي العلیاني على ظھوره بثوب متسخ على الھواء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - علّق الإعلامي علي العلياني، مقدم برنامج “معالي متابعات الخليج 365” الذي يُبث على قناة MBC، على ظھوره بثوب متسخ على الھواء مباشرة.
واضطر العلياني خلال ظھوره، مساء أمس الأربعاء، أن يفسر وضع شماغه بطريقة مختلفة بسبب رغبته في إخفاء ما حدث معه قبل ظھوره على الھواء مباشرة بعد سكب القھوة على ثوبه.
وأضاف الإعلامي علي العلياني أنه تعلم أن يقول دائمًا الحقيقة من أستاذه في الإعلام “لاري كينج”، مضيفًا أنه “تفلسف مع القھوة” فانسكبت على ثوبه؛ ما أدى لاتساخه.
مختارات
- الأرصاد تحذر 8 مناطق.. غبار وأمطار لساعات
-
- تحذير لأهالي جدة: أمطار ورياح حتى الـ6 مساءً
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. تعلیق علي العلیاني على ظھوره بثوب متسخ على الھواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.