شكرا لقرائتكم لجنة قضايا الفساد ترفع النتائج إلى الملك سلمان.. الوطن يستعيد ملياراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- على تقرير ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المتضمن نتائج اللجنة العليا لقضايا الفساد العام.

بداية اللجنة ومهامها:

بدأت اللجنة أعمالها قبل 15 شهرًا تقريبًا، وبالتحديد في 4 نوفمبر من العام 2017م، ومن مهامها حصر المخالفات والجرائم والكيانات المتعلقة بقضايا الفساد.

نتائج اللجنة:

وكان من أهم نتائج اللجنة، استعادة خزينة الدولة أموالًا تجاوزت قيمتها الـ400 مليار ريال على شكل عقارات وممتلكات وشركات تجارية وأوراق مالية وسيولة نقدية.

وكان الديوان الملكي قد أصدر بيانًا مساء الأربعاء والذي تضمن اطلاع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.

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