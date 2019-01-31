شاهد بالفيديو.. موجز أهم الأخبار من صحيفة “المواطن”

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جدة - خالد شويل - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365“، لقرائها الأعزاء خدمة موجز الأخبار، والتي تتضمن أهم الأحداث على مدارس الساعة.

وشهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية العديد من الأحداث، وكان أهمها إعلان الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطلع على التقرير المقدم من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتضمن أن اللجنة العليا لقضايا الفساد العام أنهت أعمالها في قضايا استدعاء 381 شخصًا.

كما شهدت الساحة السعودية خلال الساعات الماضية أحداثًا مهمة على النحو التالي:

-الملك سلمان يوافق على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد.. استعادة 400 مليار ريال

-الملك سلمان يتسلّم رسالة من رئيس أذربيجان

-النائب العام يناقش الإهمال في الولاية وأثره في تحريك الدعوى الجنائية

– يد التعمير تحول العوامية من بؤرة عشوائية إلى مشروع حضاري متكامل

-إدارات تعليمية تبدأ بإيداع فروقات العلاوة السنوية

-الدفاعات الجوية السعودية تسقط طائرة بدون طيار معادية فوق أبها

-“متابعات الخليج 365” توثق بالصور.. افتتاح مهرجان نجران للحمضيات

-وفاة 3 مقيمين جراء انهيار رملي في نجران

-مصادر “متابعات الخليج 365”: الدهش يخلف الشلهوب في رئاسة الفيحاء



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