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شكرا لقرائتكم الدفاعات الجوية تسقط طائرة إيرانية بدون طيار.. أجواء السعودية محمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - تصدت الدفاعات الجوية السعودية لطائرة حوثية بدون طيار بخصائص ومواصفات إيرانية باتجاه مدينة أبها، وتعاملت معها وفق قواعد الاشتباك وتم تدميرها.
وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، قد حذر الميليشيا الإرهابية من استهداف المدنيين.
وشدد التحالف على أن الأساليب الإرهابية ستواجه بردع وحزم، مؤكدًا أيضًا أن القوات المشتركة ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة.
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