شكرا لقرائتكم خطوات التسجيل للاستفادة من أولى مبادرات سند محمد بن سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل



جدة - خالد شويل - نشر برنامج سند محمد بن سلمان تغريدة جديدة أوضح من خلالها طريقة التسجيل في أولى المبادرات للاستفادة من البرنامج. وأوضح البرنامج، أنه يمكن التسجيل للاستفادة من أولى المبادرات من خلال الرابط التالي (هنا). ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: – زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان. – اختيار صفحة مبادرة سند الزواج. – التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير. – إنشاء حساب وإدخال البيانات. – اجتياز دورة الوعي المالي. – انتظار رسالة اعتماد الطلب. ‏

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