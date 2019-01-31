شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتسلم رسالة من رئيس أذربيجان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالة من رئيس أذربيجان إلهام حيدر علييف.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين وزير العدل بأذربيجان فكرت محمدوف، خلال استقبال الملك له أمس (الأربعاء) في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض.

ونقل محمدوف لخادم الحرمين تحيات رئيس أذربيجان، فيما أبدى الملك سلمان تحياته للرئيس علييف.

حضر الاستقبال وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.

ومن الجانب الأذربيجاني رئيس المحكمة العليا رامز رضايف، وسفير أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

من جهة ثانية وتحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، تنظم جمعية الكشافة العربية السعودية يومي 7 و8 جمادى الآخرة القادم بالرياض، المؤتمر العالمي «الكشفية وحماية البيئة»، بمشاركة نخبة من كشافة العالم والمهتمين والمختصين بالعمل التطوعي.

ورفع وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ نيابة عن منسوبي الحركة الكشفية بالمملكة والمهتمين بقضايا البيئة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ورعايته للمؤتمر.

وأوضح المشرف العام على المؤتمر الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد أن المؤتمر يهدف إلى إبراز دور الكشافة في مجال البيئة والمحافظة عليها، وتبادل الخبرات وإثراء التعاون الفكري والمعرفي في مجال البيئة بين الأفراد والجمعيات والمنظمات الكشفية حول العالم، ونشر الوعي البيئي في المجتمعات من خلال المناهج والبرامج التعليمية والكشفية، إضافة إلى التعريف بدور الكشفية في الحد من مشكلات البيئة والبرامج التعليمية والكشفية، وتحقيق التكامل الكشفي مع الجهات ذات الاختصاص بالمحافظة على البيئة وتحقيق مفاهيم الاستدامة، والإفادة من التجارب والمشاريع والمبادرات الكشفية الرائدة في حماية البيئة محلياً وعربياً وعالمياً.

وأشار إلى أن المؤتمر وموضوعه ومحاوره يأتي ضمن جهود الجمعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسية، وأن الحفاظ على البيئة والمقدرات الطبيعية يعدّ واجبا دينياً وأخلاقياً وإنسانياً، ومن مسؤولياتنا تجاه الأجيال القادمة.

وبين الدكتور الفهد أن المؤتمر سيناقش خلال جلسات عدة مفتوحة وورش عمل 4 محاور هي: الكشفية ونشر الوعي البيئي، والكشفية والحد من المشكلات البيئية، والكشفية والتكامل مع الجهات ذات الاختصاص بالبيئة، وتجارب ومبادرات كشفية في حماية البيئة.