شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خادم الحرمين للعناية بالتراث.. أفضل مبادرة حكومية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حصد برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جائزة أفضل مبادرة حكومية في المملكة للعام 2019، باعتباره يمثل رؤية إستراتيجية لحماية تراث المملكة وآثارها والمحافظة عليها وعرضها محليا ودوليا.

جاء ذلك خلال الحفلة السنوية لمجلة أريبيان بزنس التي أقيمت في الرياض، والتي شهدت تكريم نخبة من رجال الأعمال والشخصيات والشركات السعودية التي استحقت بجدارة الإشادة بإنجازاتها ونجاحاتها، وكذلك لقاء مساهمتها في قطاع الأعمال والاقتصاد ككل، وللمجتمع في المملكة.

ويحظى التراث الحضاري للمملكة العربية السعودية باهتمام كبير من قبل قيادة الدولة تمثّل بصدور عدد من القرارات التاريخية التي ساهمت بحفظ التراث الحضاري وتنظيمه والتعريف به، فكان من أبرز تلك القرارات: التوجيه السامي الكريم بخصوص مواقع التاريخ الإسلامي في مكة والمدينة، وصدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على مشروع العناية بالتراث الحضاري للمملكة بوصفه مشروعاً تاريخياً وطنياً مهماً، فضلاً عن صدور الأمر السامي الكريم رقم (م/‏3) بتاريخ 9/‏1/‏1436 القاضي بالموافقة على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.

ويتضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة 10 مسارات متنوعة يتم العمل عليها، تشمل العناية بمواقع التاريخ الإسلامي، وإنشاء وتأهيل وتجهيز المتاحف والمواقع الأثرية في المناطق والمحافظات، وتشغيل وصيانة المتاحف والمواقع الأثرية، والمحافظة على مواقع التراث العمراني وتنمية القرى التراثية، وتسجيل وحماية الآثار والبحث والتنقيب الأثري، وبرامج وأنشطة المتاحف والمواقع الأثرية، وتنمية الحرف والصناعات اليدوية، والتوعية والتعريف بالتراث الوطني، واستقطاب وتطوير الكوادر البشرية اللازمة لإدارة التراث الوطني، وفعاليات التراث الثقافي.