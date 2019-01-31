شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام يبحث مع سفيري الهند والصين الموضوعات المشتركة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بحث وزير الإعلام تركي الشبانة مع سفير جمهورية الهند لدى المملكة أحمد جاويد، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة لي هواشين، الموضوعات المشتركة في المجالات الإعلامية.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الإعلام في مكتبه بالرياض أمس (الأربعاء) السفيرين أحمد جاويد، و لي هواشين - كلا على حدة.
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