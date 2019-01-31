شكرا لقرائتكم خبر عن في أول جولة تفقدية لأمير مكة بالنيابة.. رابغ: مبادرات مجتمعية صوب المستقبل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (رابغ)

استجابت شركات برابغ لدعوة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان لدى زيارته للمحافظة، معلنة إطلاق مبادرات بعد أن حثها للمساهمة المجتمعية وتنفيذ مبادرات تعود بالنفع على أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.

وأثناء ترؤس الأمير بدر بن سلطان اجتماع المجلس المحلي للمحافظة في مستهل زياراته لمحافظات المنطقة، أعلنت شركة أسمنت العربية مبادرة تمكين أبناء وبنات المحافظة لسوق العمل وتأهيلهم لفتح مشاريع ريادية في مجالات عدة، وأطلقت شركة بترو رابغ مبادرات عدة تمثلت في: دعم تعليم وتدريب أبناء وبنات شهداء الواجب، توفير الخدمات العلاجية التخصصية، برنامج أبنائنا السفراء، «لا لمخالفات ساهر» الموجهة لطلاب وطالبات فرع جامعة الملك عبدالعزيز، ودورات تدريبية للسلامة المرورية.

وفي مستهل جولته، التقى الأمير بدر بن سلطان أهالي رابغ، واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم، وأسر وأبناء شهداء الواجب، واستعرض في اجتماع المجلس المحلي للمحافظة المشاريع المنجزة، والجاري تنفيذها، والمتأخرة وتسريع العمل، ودشن مشاريع عدة «تحسين حديقة النورس بمساحة 39 ألف متر مربع، وشاطئ السباحة بمساحة 45 ألف متر مربع، وتطوير كورنيش مستورة بمساحة 66 ألف متر مربع».

وزار الأمير بدر بن سلطان الشيخ محمد بركة بن مبيريك ‏في منزله، وفرع جامعة الملك عبدالعزيز، ودشن خلالها مشاريع ومبادرات جامعية عدة «‏الإنارة بالطاقة الشمسية، ومحطة تحلية المياه، وتشجير المدينة الجامعية، ومبنى الفصول الدراسية، وتحسين واجهات المباني، ومعمل الرنين المغناطيسي بكلية العلوم والآداب، وإدارة تطوير التنمية»، ووقف على مشروع المستشفى الجامعي ‏(تبلغ طاقته السريرية 400 سرير، ونسبة الإنجاز 30%).

وشهد الأمير بدر بن سلطان توقيع مذكرات تعاون بين عمادة شؤون الطلاب وشرطة المحافظة لتكوين فريق تطوعي لتفعيل مبادرة تحت عنوان «فخور»، التي تهتم بتطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة، ومذكرة تعاون بين كلية الهندسة والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء في مجال برامج التدريب الصيفي والتكامل، ومذكرة بين كلية الهندسة برابغ وشركة تكنيا جي ام بي اتش برابغ في مجال تدريب الطلاب وتطوير المشاريع الطلابية والبحث العلمي.

وانتقل أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة إلى مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، إذ اطلع على أبرز التطورات بالمدينة، ضمن جهود إمارة منطقة المكرمة في متابعة أعمال المدينة وتقديم التسهيلات التي تحتاجها الشركات المطورة للمدينة والمستثمرة بها، تحقيقا لمتطلبات رؤية 2030، التي تركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنويع الاقتصاد السعودي.

وزار الأمير بدر بن سلطان كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وتجول في مدرسة أكاديمية العالم الحاصلة على جائزة عالمية لأفضل تصميم نموذجي، ماراً بحي المروج إلى نادي رويال غرينز للغولف، وتابع عن قرب استعدادات المدينة لاستضافة بطولة الغولف الدولية للمحترفين. وسيشهد النادي أحد أهم الأحداث الرياضية التي تقام بالمملكة باستضافته البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف اليوم الخميس حتى 3 فبراير، بمشاركة 132 لاعبا عالميا، يتنافسون على 72 حفرة، مقسمة على 4 جولات.